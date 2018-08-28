Жители обратились с жалобами в местные СМИ

Жители обратились с жалобами в местные СМИВозле дома №2 на улице Бульварной в Костроме в течение двух недель не вывозили мусор. Контейнеры стояли на площадке переполненными сверх меры, сообщаетЖители пожаловались на такое качество обслуживания в местные СМИ. Они рассказали, что площадку обслуживает «Городская управляющая компания». Костромичи несколько раз обратились в организацию с законными требованиями вывести отходы. Однако результата от этих действий не было.Контейнеры опустошили только 28 августа. Как оказалось, мусор не вывозили из-за поломки техники у перевозчика.