Злоумышленник причастен к нескольким противоправным деяниям: установлено, что мужчина срывал с граждан золотые цепочки, которые позже сдавал в ломбард...

«В районе Текстильщики сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали 22-летнего приезжего по подозрению в грабежах», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Текстильщики обратился 34-летний житель столицы с заявлением о грабеже. По словам мужчины, в сквере на Саратовской улице неизвестный молодой человек сорвал с него золотую цепочку стоимостью 150 тысяч рублей и скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали подозреваемого по месту жительства на Шоссейной улице.В ходе проверки информации удалось установить причастность задержанного к двум аналогичным противоправным деяниям. Ранее на Саратовской улице злоумышленник сорвал цепочки с двух женщин. Ущерб составил свыше 60 тысяч рублей. Ювелирные изделия подозреваемый сбыл в ломбард.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18