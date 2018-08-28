Мадридский Реал ищет футболиста, который бы мог усилить атаку королевского клуба. Победителей Лиги чемпионов заинтересовал нападающий сборной Англии и Манчестер Сити Рахим Стерлинг.

Мадридский "Реал" ищет футболиста, который бы мог усилить атаку "королевского клуба". Победителей Лиги чемпионов заинтересовал нападающий сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.Представители "Реала" уже просматривали Стерлинга и будут продолжать следить за 23-летним нападающим. Например, они приедут на товарищеский матч сборных Англии и Испании, который пройдет в Лондоне 8 сентября. Мадридцы вряд ли успеют приобрести Рахима в дни, оставшиеся до закрытия трансферного окна. Однако попытка купить англичанина будет предпринята в январе.Сам Рахим Стерлинг пока не определился со своим будущим. Нападающий не спешит продлевать контракт, истекающий в мае. Поэтому "Манчестер Сити" может продать футболиста, не дожидаясь пока он станет свободным агентом.