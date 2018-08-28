Камнями попытались забросать выставленных у воинского эшелона часовых десяток местных жителей в Забайкальском крае. Это произошло около 22 часов на станции Петровский завод. Эшелон с личным составом и военной техникой войсковой части 28331 направлялся на учения на полигон Цугол.

Камнями попытались забросать выставленных у воинского эшелона часовых десяток местных жителей в Забайкальском крае. Это произошло около 22 часов на станции Петровский завод. Эшелон с личным составом и военной техникой войсковой части 28331 направлялся на учения на полигон "Цугол".На станции произошел конфликт между двумя военнослужащими и отмечавшими день рождения местного криминального авторитета в привокзальном кафе жителями. Двое военнослужащих получили ножевые ранения и отступили от разгоряченной алкоголем толпы к вагону-госпиталю. Однако их преследователи стали закидывать воинский эшелон камнями, сообщает "Интерфакс". Под камнепад попали охранявшие состав часовые.Нападавших не остановили ни предупреждения, ни предупредительные выстрелы часовых. В итоге часовой выстрелил по продолжавшим приближаться к нему в агрессивном настроении людям. Был ранен 29-летний молодой человек Антон Жданов (по кличке Жданчик), который так бурно и отмечал свой день рождения. Ранее судимый именинник от полученного ранения скончался. Еще один хулиган получил ранение. Остальные разбежались.Проверку произошедшего проводит следственная группа военного следственного отдела Следственного комитета России по гарнизону Сосновый Бор. По результатам доследственной проверки, к которой привлечены криминалисты, будет принято процессуальное решение, пояснили в Главном военном следственном управлении СКР.Ранее пресс-службе Восточного военного округа заявила, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям устава. Эшелон с военнослужащими и техников направлялся на учения "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября.