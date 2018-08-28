Что можно сделать из старой кожаной сумки, как украсить мебель салфетками и зачем копить лоскутки? Во Владимире открылась необычная выставка под названием Новая жизнь старым вещам. На ней можно увидеть работы трёх педагогов городских школ. Они активно занимаются творчеством сами и учат школьников создавать произведения искусства из подручных материалов. В жизнь старых вещей окунулась Маргарита Махрова.

Что можно сделать из старой кожаной сумки, как украсить мебель салфетками и зачем копить лоскутки? Во Владимире открылась необычная выставка под названием "Новая жизнь старым вещам". На ней можно увидеть работы трёх педагогов городских школ. Они активно занимаются творчеством сами и учат школьников создавать произведения искусства из подручных материалов. В жизнь старых вещей окунулась Маргарита Махрова.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала / Валентина Антонова, учитель школы: "Иногда изделия, с которыми мы уже попрощались, могут сослужить нам хорошую службу и даже превратиться в настоящие произведения искусства, как, например, эти картины из кожи, а ещё из них можно сделать удивительные украшения. Вот, расскажите, пожалуйста, этот кусочек кожи во что превратится?" - "Ну, этот необыкновенный перелив кожи может превратиться во всё что угодно, от колье и серёжек до браслета, вот как я буквально сейчас смастерила. Давайте попробуем на вашу ручку, вот и тут закрепляется верёвочкой".Валентина Антонова - школьный учитель, занимается творчеством более 20 лет. Работа с кожей покорила мастера по многим причинам: материал капризный, но податливый и натуральный, каждое изделие получается особенным, а главное - кожа всегда под рукой. Своих учеников Валентина Петровна учит видеть красоту и создавать удивительные изделия из подручных материалов.Александра Дроздова, ученица Валентины Антоновой: "Папка куртку свою отдал..." - "И что получилось из папиной куртки?" - "Цветочки, листики..." - "О чём мечтаешь? Что хочется сделать?" - "Шкатулку", - "Она будет круглая в морском стиле, для украшений".Светлана Болотова со своими ученицами создаёт игрушки и лоскутные изделия. Иногда ткань подбирают под готовую картинку, а бывает, что одна деталь подсказывает целый сюжет.Светлана Болотова, учитель школы № 40: "Бывает, придёшь в магазин, ах, корзинка или храм, и всё, я беру...иной раз продавец смотрит недоумённо: "Зачем это вам?" - нет, это вот уже земля, это вода - видишь в будущей работе. Вот эта работа сделана моими ученицами, девочки 8 класс были, захотели поучаствовать в конкурсе. Сделать сказку, но чтобы непросто лоскутные работы, а чтобы можно было двигаться, играть, переставлять, тут вот ходят "зверики"".Декупаж - ещё одна модная техника для тех, кто любит творить. На загрунтованную поверхность, покрытую клеем, наносят кусочки бумаги или салфетки с красивым рисунком, затем добавляют необходимые штрихи с помощью красок и и покрывают лаком. В такой технике можно создавать оригинальные дизайнерские вещи от шкатулок и кухонной утвари до предметов мебели. Создавать такие изделия могут даже малыши.Анна Елунина, учитель школы № 21:"Рисовать не каждый может, и это очень проблематично, сложно, нужно иметь способности определённые. А техника декупаж даёт возможность реализовать любому человеку. Эту досочку выполняли дети, у которых нет художественного образования. Это салфеточная техника, мы работаем с готовым материалом, с салфетками, на любой поверхности, это дерево".Изделия ручной работы от мастеров и их "подмастерьев". На этой выставке объединили трёх педагогов и их учеников, которые ценят творческий подход в жизни.Юлия Румянцева, директор МАУК "Выставочный комплекс": "Я думаю, она будет очень интересна и взрослым, и детям, потому что это жизнь старых вещей в новом обличье. Здесь чувствуется душа человека творческого, готового превратить старые предметы в такие вот шедевры".В рамках выставки планируют проводить и мастер-классы по изготовлению сувениров. Проработает экспозиция до конца октября.