Президент Украины решил
расторгнуть всяческие отношения с нашей страной. Петр Порошенко заявил, что в ближайшее
время ожидает от МИД документы для начала процесса разрыва соглашения
о дружбе с Россией.
Президент Украины решил
расторгнуть всяческие отношения с нашей страной. Петр Порошенко заявил, что в ближайшее
время ожидает от МИД документы для начала процесса разрыва соглашения
о дружбе с Россией.
По словам украинского лидера, его страна подошла "к следующему
шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве
и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Он добавил,
что ждет начала реализации этого процесса.
Такое заявление Порошенко сделал на встрече с дипломатами,
передает РИА Новости из Киева. В свою очередь украинский политолог Олег Соскин пообещал
новые срывы главы государства. В пример неадекватного поведения он привел недавний
случай, когда президент грубо ответил журналисту из-за
спиртного, сахарного диабета, падения рейтинга, критики, усиления конкурентов и
нервного напряжения.
Репортер
спросил, выполнил ли Петр Порошенко обещание по поводу выделения до 15
миллионов гривен на реконструкцию Соборной площади Николаева. На это президент
начал выхватывать микрофон из его рук. А руководитель администрации региона и
вовсе оттолкнул работника СМИ.
"Надо учитывать, что
все-таки у него есть болезнь, которая тоже очень серьезно влияет. Если
встречается со спиртным, то не может зеленого змея побороть. Он находится в
состоянии цугцванга, то есть все, что он ни делает, у него не получается", -
цитирует политолога . "Срывов будет все больше, они будут более грубыми,
неадекватными, может и до мордобития дойти", – добавил Соскин.