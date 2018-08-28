Президент Украины решил расторгнуть всяческие отношения с нашей страной. Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время ожидает от МИД документы для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с Россией.

Президент Украины решилрасторгнуть всяческие отношения с нашей страной. Петр Порошенко заявил, что в ближайшеевремя ожидает от МИД документы для начала процесса разрыва соглашенияо дружбе с Россией.По словам украинского лидера, его страна подошла "к следующемушагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничествеи партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Он добавил,что ждет начала реализации этого процесса.Такое заявление Порошенко сделал на встрече с дипломатами,передает РИА Новости из Киева. В свою очередь украинский политолог Олег Соскин пообещалновые срывы главы государства. В пример неадекватного поведения он привел недавнийслучай, когда президент грубо ответил журналисту из-заспиртного, сахарного диабета, падения рейтинга, критики, усиления конкурентов инервного напряжения.Репортерспросил, выполнил ли Петр Порошенко обещание по поводу выделения до 15миллионов гривен на реконструкцию Соборной площади Николаева. На это президентначал выхватывать микрофон из его рук. А руководитель администрации региона ивовсе оттолкнул работника СМИ."Надо учитывать, чтовсе-таки у него есть болезнь, которая тоже очень серьезно влияет. Есливстречается со спиртным, то не может зеленого змея побороть. Он находится всостоянии цугцванга, то есть все, что он ни делает, у него не получается", -цитирует политолога . "Срывов будет все больше, они будут более грубыми,неадекватными, может и до мордобития дойти", – добавил Соскин.