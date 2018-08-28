Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, хотя мультинациональный мировой терроризм развалился, Исламское государство (запрещена в РФ) находит новые средства к существованию.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что, хотя мультинациональный мировой терроризм развалился, "Исламское государство" (запрещена в РФ) находит новые средства к существованию.Как передает ТАСС, об этом постпред проинформировал международную общественность, выступая на заседании Совбеза."Вавилонская башня" мирового террора развалилась на части", — отметил он, посетовав, что ячейки ИГИЛ продолжают успешное взаимодействие, находя общий язык между собой.Небензя обратил внимание на то, что террористы активно осваивают новые сферы источников финансовой подпитки. Таковыми он назвал спекуляцию на фондовых биржах, а также вложение денег в развитие туристического и гостиничного бизнеса, сельского хозяйства, рыбоводческих ферм, в строительные и фармакологические компании.Он подчеркнул, что при этом игиловцы продолжают бороться и за контроль над поставками наркотиков, в том числе из Афганистана.Представитель России сообщил, что серьезное опасение вызывает целый ряд нарушений режима оружейного эмбарго в отношении бандитов. Он отметил, что грабежи складов и производство кустарным способом оружия, покрывают только малую часть их арсенала, который позволяет террористам уже 7 лет противостоять крупнейшим армиям мира.Небензя считает, что игиловцам покровительствуют спецслужбы отдельных стран, которые осуществляют боевикам поставки оружия из-за границы.