Скотланд-Ярд не справляется с расследованием отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Спустя полгода к делу привлекли людей со сверхспособностями.

Скотланд-Ярд не справляется с расследованием отравления СергеяСкрипаля и его дочери. Спустя полгода к делу привлекли людей со сверхспособностями.К расследованию инцидента в Солсбери, где в начале мартабыли отравлены сбежавший из России разведчик и его дочь, привлекут офицеров сособыми навыками. Как сообщает издание Sky News со ссылкой на местныеправоохранительные органы, у новых сотрудников редкий талант.Они способны запоминать лица, будь то фотография, фильм иликто-то, с кем они встречались. Офицеры помогут в поисках подозреваемых внападении на Скрипалей. Им предстоит нелегкий труд – просмотреть пять тысяччасов записей с камер видеонаблюдения.Ранее британские власти заявляли, что у них естьнеопровержимые доказательства причастности России к этому преступлению. Непонятнотогда, для чего сейчас Скотланд-Ярд решил привлечь особых людей к этому делу. Темболее, существуют мощные компьютерные программы, способные за короткое времяанализировать лица по любому заданному алгоритму.Тем временем в посольстве России в Лондоне заявили, чтодействия Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ дают основанияполагать, что сами Скрипали насильственно удерживаются в Британии. Это уже непервое подобное заявление российских официальных лиц.В дипмиссии подчеркнули, что британская сторона держит втайне действительно важную информацию, в том числе о состоянии здоровья иместонахождении пострадавших российских граждан.Напомним, что недавно родственники сбежавшего в Британию разведчикапредположили, что его уже нет в живых. С ним не удается выйти на связь, а впрессу не попало ни одной фотографии, сделанной после отравления.