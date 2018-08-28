Скотланд-Ярд не справляется с расследованием отравления Сергея
Скрипаля и его дочери. Спустя полгода к делу привлекли людей со сверхспособностями.
Скотланд-Ярд не справляется с расследованием отравления Сергея
Скрипаля и его дочери. Спустя полгода к делу привлекли людей со сверхспособностями.
К расследованию инцидента в Солсбери, где в начале марта
были отравлены сбежавший из России разведчик и его дочь, привлекут офицеров с
особыми навыками. Как сообщает издание Sky News со ссылкой на местные
правоохранительные органы, у новых сотрудников редкий талант.
Они способны запоминать лица, будь то фотография, фильм или
кто-то, с кем они встречались. Офицеры помогут в поисках подозреваемых в
нападении на Скрипалей. Им предстоит нелегкий труд – просмотреть пять тысяч
часов записей с камер видеонаблюдения.
Ранее британские власти заявляли, что у них есть
неопровержимые доказательства причастности России к этому преступлению. Непонятно
тогда, для чего сейчас Скотланд-Ярд решил привлечь особых людей к этому делу. Тем
более, существуют мощные компьютерные программы, способные за короткое время
анализировать лица по любому заданному алгоритму.
Тем временем в посольстве России в Лондоне заявили, что
действия Великобритании в деле об отравлении экс-полковника ГРУ дают основания
полагать, что сами Скрипали насильственно удерживаются в Британии. Это уже не
первое подобное заявление российских официальных лиц.
В дипмиссии подчеркнули, что британская сторона держит в
тайне действительно важную информацию, в том числе о состоянии здоровья и
местонахождении пострадавших российских граждан.
Напомним, что недавно родственники сбежавшего в Британию разведчика
предположили, что его уже нет в живых. С ним не удается выйти на связь, а в
прессу не попало ни одной фотографии, сделанной после отравления.