Художник стал одним из почетных гостей на праздновании Дня города

Художник стал одним из почетных гостей на праздновании Дня городаИзвестный российский художник Никас Сафронов решил приобрести землю и построить дом во Владимирской области, сообщает издание .Никас Сафронов стал одним из почетных гостей Дня города, на праздник он приехал по приглашению «многолетнего друга» Андрея Шохина. Художник сообщил, что участия в прозвании Дня города он отложил деловую поездку в Лондон. Также Никас Сафронов вручил губернатору Светлане Орловой и музею свои картины с изображением видов Владимира.«Я решил приобрести здесь кусок земли и построить дом во Владимирской области — наслаждаться, приезжать сюда и писать, — заявил художник. — Фантастические места».Сообщается, что Никас Сафронов планирует приобрести земельный участок в 50 гектаров. При этом не уточняется, в каком именно районе художник присмотрел себе землю.