Наследник режиссера Павел Табаков объяснился перед поклонниками в Instagram. Он пролил свет на свои недавние сообщения о том, что очнулся в неизвестном для него месте.

Наследник режиссера Павел Табаков объяснилсяперед поклонниками в Instagram. Он пролил свет на свои недавние сообщения о том,что очнулся в неизвестном для него месте.Ранее молодой человекопубликовал видео и фото в формате Stories, на которых поинтересовался уподписчиков, как он оказался на паромной переправе недалеко от подмосковныхЛуховиц. При этом Павел спросил "с кем бухал" и отмечал, что ничего не помнит.Некоторые наиболеепреданные поклонники и журналисты испугались, что наследник известногорежиссера пропал как в буквальном смысле, поскольку точное его местонахождение былонеизвестно, так и в фигуральном – запил и связался с плохой компанией.Но Табаков-младшийразвеял все сомнения. Он опубликовал новую информацию в своем микроблоге,отметив, что это была всего лишь шутка, которую не поняли.Также выяснилось, что 27 августа после встречи со своим продюсером, на которую Павла отвез его личный водитель, на автобусе вместе с другими актерами он поехал на съемки сериала для одного из федеральных каналов. После полуночи он даже звонил матери, и ни о какой потере ориентации в пространстве речи не было, передает "Московский комсомолец".Кроме того, незадолго до "исчезновения" Павла Табакова у нотариуса прошла процедура ознакомления наследников режиссера с его завещанием, на которой присутствовали дети Олега Павловича от первого брака – 58-летний Антон и 52-летняя Александра. Оказалось, что старшим дочери и сыну Табаков ничего не оставил.Напомним, после смертизнаменитого родителя Павел Табаков месте с младшей сестрой пытаютсяподдерживать маму, которая очень тоскует по мужу. В недавнем интервью артисткадала понять, что сын и дочь Мария ей морально очень помогают.В частности, МаринаЗудина озвучила слова маленькой наследницы. "Моя дочь мне очень правильносказала: "Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше, и папа намбудет помогать". И я в это верю", – рассказала звезда.