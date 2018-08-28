Актриса Анна Терехова опровергла информацию о своем уходе из
Театра Луны. По словам артистки, все это глупые домыслы.
Актриса Анна Терехова опровергла информацию о своем уходе из
Театра Луны. По словам артистки, все это глупые домыслы.
Терехова отмечает, что узнала о том, что стала участницей
неоднозначного скандала в Черногории, где проводила отпуск. "Безобразный,
ужасный бред – все эти слухи. Авторы этой сплетни, видимо, как в известной поговорке
– "услышали звон, да не знают, где он". Дело в том, что в Театре Луны я
перехожу на контракт, буду работать в разовых спектаклях. Это никак не
увольнение! Просто другая форма сотрудничества с театром, в каких-то случаях
она удобнее, многие артисты переходят на нее", – оправдалась она перед журналистами.
Актриса продолжит сотрудничать с театром. В седеющем сезоне
она будет задействована в спектаклях "Ночь нежна", "Жена на бис" и "Двое бедных
румын…". Звезда уверяет, что к постановке, из-за которой и поднялся шум она
не имеет отношения. Об этом Терехова рассказала изданию 7Дней.ru.
Отметим, неделю назад Анна заявила журналистам, что лишилась
роли в спектакле "Королева", который пользовался особой любовью у зрителей.
Якобы режиссер Дарья Попова вместо Тереховой назначила молодую актрису Дарью Цыпляеву. "Про особый союз этих
двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи. Как раз на днях коллега
прислал их совместную фотографию откровенно-пикантного характера. У меня был
шок!"– сообщила артистка прессе.
Через несколько часов после рассказа Тереховой в Сети
всплыли снимки, подтверждающие интимную связь режиссера Поповой и актрисы Цыпляевой.
На фото женщины целуются в губы, недвусмысленно обнимаются и
всячески показывают свою страсть друг к другу.