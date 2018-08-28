Актриса Анна Терехова опровергла информацию о своем уходе из Театра Луны. По словам артистки, все это глупые домыслы.

Актриса Анна Терехова опровергла информацию о своем уходе изТеатра Луны. По словам артистки, все это глупые домыслы.Терехова отмечает, что узнала о том, что стала участницейнеоднозначного скандала в Черногории, где проводила отпуск. "Безобразный,ужасный бред – все эти слухи. Авторы этой сплетни, видимо, как в известной поговорке– "услышали звон, да не знают, где он". Дело в том, что в Театре Луны яперехожу на контракт, буду работать в разовых спектаклях. Это никак неувольнение! Просто другая форма сотрудничества с театром, в каких-то случаяхона удобнее, многие артисты переходят на нее", – оправдалась она перед журналистами.Актриса продолжит сотрудничать с театром. В седеющем сезонеона будет задействована в спектаклях "Ночь нежна", "Жена на бис" и "Двое бедныхрумын…". Звезда уверяет, что к постановке, из-за которой и поднялся шум онане имеет отношения. Об этом Терехова рассказала изданию 7Дней.ru.Отметим, неделю назад Анна заявила журналистам, что лишиласьроли в спектакле "Королева", который пользовался особой любовью у зрителей.Якобы режиссер Дарья Попова вместо Тереховой назначила молодую актрису Дарью Цыпляеву. "Про особый союз этихдвух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи. Как раз на днях коллегаприслал их совместную фотографию откровенно-пикантного характера. У меня былшок!"– сообщила артистка прессе.Через несколько часов после рассказа Тереховой в Сетивсплыли снимки, подтверждающие интимную связь режиссера Поповой и актрисы Цыпляевой.На фото женщины целуются в губы, недвусмысленно обнимаются ивсячески показывают свою страсть друг к другу.