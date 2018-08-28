Мэр прибрежного французского города Ландевенц Роджер Ларс запретил местным жителям купаться на пляже из-за появления у берега одинокого дельфина, который настойчиво жаждет общения с людьми. Люди прозвали незваного гостя Зафаром. Он приставуч, но безобиден.

Мэр прибрежного французского города Ландевенц Роджер Ларс запретил местным жителям купаться на пляже из-за появления у берега одинокого дельфина, который настойчиво жаждет общения с людьми. Люди прозвали незваного гостя Зафаром. Он приставуч, но безобиден, сообщает Vice.Зафар появился в Брестском заливе несколько месяцев назад. Сначала он умилял отдыхающих тем, что позволял себя трогать и даже совместно плавать. Вскоре, впрочем, дельфин стал более настойчивым. Он начал активно тереться об людей, часто мешая им выйти из воды. Кроме того, Зафар начал "приставать" к моторным лодкам и небольшим катерам.Биологи говорят, что дельфин проявляет сексуальную активность по отношению к движущемся объектам, которые возникают у него на пути. По словам ученых, Зафар одинок – по неизвестной причине его отвергли сородичи, и он пытается восполнить недостаток общения, донимая обитателей пляжа.Исследователи отмечают, что, скорее всего, Зафар не причинит никому вреда и критикуют мэра города за необоснованный запрет на купание.