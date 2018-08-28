Сын легендарного режиссера Олега Табакова Павел ошарашил друзей и поклонников. Актер рассказал, что очнулся в неизвестном для него месте.

Сын легендарного режиссера Олега Табакова Павел ошарашилдрузей и поклонников. Актер рассказал, что очнулся в неизвестном для негоместе.В своем Instagram молодой человек опубликовал видео и фото вформате Stories. На них Табаков-младший интересуется у подписчиков, как оноказался на паромной переправе недалеко от подмосковных Луховиц. Также дляпущей убедительности он опубликовал скриншот с геолокацией в Московской области.Павел пытался найти хоть кого-нибудь, кто знает, что было с нимнакануне. Сам он напился и поехал путешествовать, или его опоили и вывезли,артист не помнит. "Патцаны, с кем я бухал вчера, скажите, что было вчера, и почему я на переправе?" – спрашивает он фолловеров.Павел Табаков –сын легенды российского кино Олега Табакова иактрисы Марины Зудиной. У него есть маленькаясестренка Мария, а также сводные брат Антон и сестра Александра от первогобрака отца.Павел продолжает дело отца.Молодой человек играл на сцене МХТ имени А.П. Чехова, также зрителизнают его по каким фильмам, как "Звезда", "Орлеан","Дуэлянт".После смерти знаменитого родителя Табаков-младший месте с младшейсестрой пытаются поддерживать маму, которая очень тоскует по мужу. В недавнеминтервью артистка дала понять, что сын Павел и дочь Мария поддерживают ее, вчастности озвучила слова маленькой наследницы. "Моя дочь мне оченьправильно сказала: "Мама! Мы сильные! Мы справимся, мы будем жить дальше,и папа нам будет помогать". И я в это верю", – рассказала звезда.