По понедельникам его будут включать с 16 часов

По понедельникам его будут включать с 16 часовИзвестен график, по которому будет работать новый светомузыкальный фонтан на Театральной площади во Владимире.По понедельникам его будут включать с 16 часов, в остальные дни - с 10 утра. Насладиться композициями можно будет до 23.00. График работы фонтана установят также на Театральной площади, чтобы жители могли выбрать подходящее время.Напомним, что фонтан запрограммировали петербургские специалисты. У него пять режимов работы, начиная с детских развлечений и заканчивая полноценными вечерними показами.