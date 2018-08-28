Через год в Москве появится уникальный парк аттракционов Остров мечты. Некогда заброшенная территория в Нагатинской пойме постепенно меняется и обретает формы красочного города для развлечений.

Через год в Москве появится уникальный парк аттракционов"Остров мечты". Некогда заброшенная территория в Нагатинской поймепостепенно меняется и обретает формы красочного города для развлечений.ГОРОД РАЗВЛЕЧЕНИЙ"Остров мечты" станет крупнейшим крытым парком аттракционовв Европе и Азии. По сути, в Москве появится настоящий город развлечений, гдегости смогут проводить время целый день, общаясь с друзьями, посещая кафе, рестораны,магазины и кинотеатры.Городу как раз не хватает такой масштабнойразвлекательной зоны мирового уровня, отметил мэр Сергей Собянин во времяпосещения грандиозной стройки в субботу, 25 августа.Строящийся парк развлечений можно сравнить с другим, неменее масштабным проектом, успешно реализованном в столице. Парк"Зарядье" чем-то схож с "Островом мечты": он тоже возводилсяна месте старой советской постройки, отслужившей свой век.Правда, такие уникальные проекты в Москве еще не реализовывали.Сергей Собянин подчеркнул, что открытие "Острова мечты" повысит привлекательностьстоличного юга и юго-востока, поднимет статус прилегающих районов на новуювершину.Стоит отметить, что территория Нагатинской поймы уже сейчасобеспечена транспортной инфраструктурой:рядом открыты станция метро "Технопарк" и станция Московского центральногокольца "ЗИЛ". Также тут появилась новая автомагистраль – проспект Лихачева."Остров мечты" соединят с прилегающими районамимостами через Москву-реку. Также в перспективе от МЦК построят Бирюлевскуюлинию метро, а к открытию парка появится уникальный пешеходный переход страволатором и лифтами через проспект Андропова. Он станет самым протяженным вМоскве. Кроме того, власти проведут комплексное благоустройство прилегающихулиц и построят около 30 километров новых дорог.В целом освоение Нагатинской поймы стало одним из самыхкрупных проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке, которыйактивно поддержали москвичи. Соответствующее решение приняли горожане напубличных слушаниях и на портале "Активный гражданин", 92% респондентовпроголосовали за появление парка на юге Москвы.ЧУДО-ПАРКПлощадь "Острова мечты" составляет около ста гектаров, это примерно25 футбольных полей. На его территории раскинутся природная зона с озерами, городаттракционов, рестораны и магазины.В самом центре "Острова мечты" под гигантскимстеклянным куполом откроется всесезонный крытый парк развлечений. Там помимоаттракционов будет прогулочная зона, где установят копии мировых памятниковархитектуры и достопримечательностей, концертный зал и кинотеатр с 17 залами.Парк будет поделен на тематические зоны. Например, в зоне"Затерянный мир динозавров" установят самые большие в Москве качели "Храмогня". Они расположатся в центре святилища, стилизованного под руины древнегогорода южноамериканских индейцев и будут поднимать посетителей на 20-метровую высоту.Гости окажутся над водяными струями светомузыкальныхфонтанов и потоками искусственного огня, которые создадут при помощиспецэффектов. Этот аттракцион станет одним из главных. Всего в мире тольконесколько десятков подобных качелей. Прокатиться посетители смогут как вспокойном темпе, так и в экстремальном, при котором будут резкие перепадывысоты и круговое вращение.Также здесь появятся подвижные макеты динозавров ифантастических существ, а еще можно будет познакомиться с новыми образамиизвестных героев сказок. Их создавали лучшие российские художники специально дляпарка "Остров мечты".Познакомиться с Дракулой, Франкенштейном, Мумией иЧеловеком-невидимкой можно будет в зоне "Отель Трансильвания", воссозданной поодноименному мультфильму. Гостей ждут мультимедийные и интерактивныеаттракционы, увлекательные экскурсии по номерам.А тем, кто захочет пощекотать себе нервы, можно будет отправитьсяв зону "Дом ужасов". Это старое и жуткое здание с темными комнатами изаколоченными окнами. Внутри можно наткнуться на летучих мышей, паутину и дажена призраков.В "Замке Снежной королевы" построят ледяной дом высотой 25метров. Внутри в тронном зале можно будет встретить его хозяйку. Здесь откроютресторан, где гости смогут отведать изысканные блюда. Перед входом будетработать традиционная ярмарка и детская карусель.Гости парка смогут побывать в "Доме папы Карло". Этатематическая зона посвящена миру, в котором жил Буратино. Здесь можно осмотретьмастерскую папы Карло, заглянуть в кукольный театр, где вот-вот начнетсяпредставление, и побывать в магазине игрушек.Заинтересует гостей парка и зона, посвященная автомобильномуспорту. Здесь построят первую в России гоночную трассу с виртуальнойреальностью. Машины будут гонят на высоте более десяти метров.Перед входом в зону с аттракционами сделают городской променад.Здесь посетители смогут прогуляться по разным городам мира и увидеть ихдостопримечательности – здания Гауди, которые словно перенесли из Барселоны,зайти в небольшой римский Колизей, пройтись по улицам Лондона и Беверли-Хиллз.Перемещаться между городами внутри парка можно будет на небольшом поезде.Вокруг детского центра разобьют прогулочный ландшафтныйпарк. Там предусмотрены прогулочные аллеи, сады, фонтаны, детские площадки,один из самых больших веревочных парков, открытый кинотеатр на 800 мест иамфитеатр на 1400 мест.В природной части парка сформируют новый рельеф – равнинныйна юге и холмистый на севере. В тех местах, где работы уже завершены, идетзасев газона. Специалисты высаживают сорта мятлика, овсяницы, полевицы ирайграса. Для этого привезли специальный плодородный грунт.До открытия первой очереди парка остался ровно год. Работы планируетсязавершить к концу лета 2019 года. Потом строители благоустроят набережнуюпротяженностью два километра. Там можно будет прогуляться или прокатиться навелосипеде.Рядом появятся концертный зал, гостиница на 410 номеров и детская яхтеннаяшкола. Ежегодно парк смогут посещать более десяти миллионов человек. Московскиевласти отмечают, что строительство "Острова мечты" идет на средствачастных инвесторов.