Кто займется очисткой заросших сельхозугодий? Что происходит с Тепличным? И почему во Владимирской области просели показатели по мясу? Сегодня главный аграрий региона встретился с журналистами. Александра Трутнева выслушал и Константин Миронов.

Кто займется очисткой заросших сельхозугодий? Что происходит с "Тепличным"? И почему во Владимирской области просели показатели по мясу? Сегодня главный аграрий региона встретился с журналистами. Александра Трутнева выслушал и Константин Миронов.Зимой от голода не умрем. Такую оптимистичную оценку дал этой уборочной кампании вице-губернатор по сельскому хозяйству. Показатели Александра Трутнева не радуют. Но на то есть объективные причины - лето было засушливым. Зато для картофеля такая погода - то, что нужно. Собирать его только начали, но уже понятно: урожай в этом году хороший. По зерновым же показатели следующие...Александр Тутнев вице-губернатор по сельскому хозяйству: "По итогам на вчерашнее число, 27 августа, около 70% всех зерновых культур мы уже убрали. Если в этом году урожайность у нас составляет 24 центнера с гектара, то в прошлом году на эту дату было 32,1. Практически на 10 центнеров с гектара у нас урожайность понизилась".Теперь о молоке. Надои выросли на три процента. Это результат увеличения поголовья. А показатели по мясу просели. Здесь сыграла роль и африканская чума свиней - в этом году были зафиксированы 2 вспышки в области и проблемы на крупнейших животноводческих комплексах в Александровском и Петушинском районах.Александр Тутнев, вице-губернатор по сельскому хозяйству: "Понятно, что 19 тысяч свиней в виде мяса у нас нет, и, понятно, что по мясу мы сейчас отстаём к уровню прошлого года. Теперь только от того как мы будем развивать мясное животноводство – будут ясны наши результаты по мясу".Среди нововведений, которые планирует ввести в следующем году главный аграрий области для поддержки бизнеса - отряд для ввода в эксплуатацию заросших сельхозугодий. Он будет готовить землю для будущего сева. По плану, за год специалисты должны будут вводить в эксплуатацию около 1000 га в год. Это летом. А зимой отряд будет очищать подъездные пути к селам. Но это в планах на будущее.А вот ситуация с комбинатом "Тепличный" - это наше настоящее. Огромные долги перед поставщиками и энергосбытовыми компаниями постепенно выплачиваются. А конкурентноспособность падает, поскольку подобные комплексы открываются в разных регионах страны. При этом предприятие увеличило объем производимой продукции на 600 тонн по сравнению с годом предыдущим. И бренд "Тепличный" в Белом доме планируют сохранить.Александр Тутнев вице-губернатор по сельскому хозяйству: "Хотел вот сейчас сказать, что мы этот ГУП переводим сейчас в ООО. То есть к концу года он у нас будет акционер в виде ООО и, безусловно, при хороших предложениях и гарантии сохранения деятельности. Как Тепличный, мы будем, конечно, искать инвесторов. Это что бы было для всех понятно, здесь никаких как бы рисков нет".Радуют главного агрария показатели экспорта. Они каждый год растут. И основной продукт, который мы поставляем в другие территории: зерно и рапс.