Самолет Ил-114-300 могут превратить в воздушный комплекс радиоэлектронной борьбы или разведчика. Эта машина обладает всеми необходимым качествами: может долго кружить на небольшой скорости, хорошо переносит жару и холод, кроме того, ей не нужен полноценный аэродром: самолет способен взлетать даже с грунтовой полосы.

Самолет Ил-114-300 могут превратить в воздушный комплекс радиоэлектронной борьбы или разведчика. Эта машина обладает всеми необходимым качествами: может долго кружить на небольшой скорости, хорошо переносит жару и холод, кроме того, ей не нужен полноценный аэродром: самолет способен взлетать даже с грунтовой полосы. Об этом агентству ТАСС рассказал директор программы создания Ил-114 Иван Кабатов.Ил-114-300 это перспективный турбовинтовой самолет для местных авиалиний. Он может перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 2 тысяч километров. Оптимальная скорость полета – 500 километров в час, а высота – около 8 тысяч метров.Новым пассажирским самолетом уже интересуются ряд авиакомпаний. Сейчас подписан предварительный контракт на 50 машин. В будущем он может вырасти до 100 единиц. А с 2021 года "Ильюшин" планирует выпускать до 12 самолетов Ил-114-300 в год.