Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк продолжит карьеру в Урале из Екатеринбурга. В среду 34-летний нападающий подпишет с новым клубом контракт сроком на один год.

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк продолжит карьеру в "Урале" из Екатеринбурга. В среду 34-летний нападающий подпишет с новым клубом контракт сроком на один год.Инициатива приглашения опытного нападающего исходит от главного тренера уральцев Дмитрия Парфенова. Парфенов и Погребняк выступали вместе за "Спартак", а в прошлом сезоне Павел играл в "Тосно" под руководством Дмитрия Викторовича. После роспуска "Тосно" Парфенов возглавил "Урал", а Погребняк стал свободным агентом.Павел Погребняк известен по выступлениям за "Спартак", "Шинник", "Томь", московское "Динамо", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". Но наибольшего успеха он добился в бытность игроком "Зенита". Павел становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок.