Попытка задержать 20-летнего американца Джеймса Клея, подозреваемого в налете на магазин и избиении продавца, обернулась его убийством и ранением коллегами одного из полицейских, сообщает WCPO. Нательная камера запечатлела трагический инцидент.WARNING GRAPHIC: This is body camera video of the interaction with James Clay — it shows the shooting @WCPO pic.twitter.com/Rq4aqT1iKs— Evan Millward (@EvanMillward) 27 августа 2018 г.Описанные события произошли около восьми часов вечера 24 августа в Цинциннати (штат Огайо), когда стражи порядка с помощью владельца дома открыли дверь квартиры, где прятался Джеймс. Последний явно не учел такого поворота событий: в замешательстве он начал отталкивать офицеров, а когда один из них пригрозил ему тазером, выхватил из-за пояса пистолет.Служители закона тут же открыли ураганный огонь, произведя по меньшей мере 16 выстрелов. От полученных травм Джеймс скончался на месте, одна пуля угодила в предплечье полицейскому. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.Позже выяснилось, что пистолет Клея был пневматическим, однако представители департамента полиции Цинциннати на брифинге обратили внимание на то, что у офицеров не было времени разбираться, какой вид оружия против них готов применить молодой человек.VIDEO: This is part of video of robbery and assault at Boost Mobile involving James Clay — it lasts nearly 5 minutes @wcpo pic.twitter.com/tzxovxJMxx— Evan Millward (@EvanMillward) 27 августа 2018 г.За два дня до гибели, как свидетельствуют материалы дела, Джеймс ворвался в салон сотовой связи, жестоко избил продавца, после чего украл 150 долларов. Чем была спровоцирована эта атака, остается неизвестным, однако родственники Клея отмечают, что он наблюдался у психиатра. Подтверждения этой информации пока не поступало.