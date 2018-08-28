Украинский лидер Петр Порошенко ждет документы от МИД, чтобы начать денонсацию Договора о дружбе с Россией. На встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений страны президент заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия этого договора, заключенного в 1997 году.
Украинский лидер Петр Порошенко ждет документы от МИД, чтобы начать денонсацию Договора о дружбе с Россией. На встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений страны президент заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия этого договора, заключенного в 1997 году.
"По вине Москвы этот Договор давно стал анахронизмом", — цитирует Петра Порошенко "Интерфакс".