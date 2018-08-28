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<a href="http://33live.ru/novosti/28-08-2018-poroshenko-poruchil-podgotovit-dokumenty-dlya-denonsacii-dogovora-o-druzhbe-s-rossiej.html" target="_blank">Порошенко поручил подготовить документы для денонсации Договора о дружбе с Россией</a> - Украинский лидер Петр Порошенко ждет документы от МИД, чтобы начать денонсацию Договора о дружбе с Россией. На встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений страны президент заявил, что Украина юридически готова к прекращению действия этого договора, заключенного в 1997 году.