Автомобиль Лада Ларгус оказался зажат между двумя фурами после серьезного ДТП в Татарстане. В результате инцидента на месте погибли четыре человека, еще одна пострадавшая – пассажирка легковушки чудом осталась жива.

Днем во вторник, 28 августа, на трассе М-7 "Волга" неподалеку от деревни Исаково в Зеленодольском районе Татарстана произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни нескольких человек.Водитель грузовика Scania, перевозившего машины, по неустановленной пока причине не сумел затормозить и врезался в автомобиль "Лада Ларгус", которую, в свою очередь, буквально вмяло в другую фуру, находившуюся перед ней.По данным регионального УМЧС РФ, в результате инцидента погибли четыре человека, находившиеся в Ладе, еще одна пассажирка легковушки чудом выжила. Как рассказал один из очевидцев, девушка получила открытые переломы ног и была госпитализирована."У водителя автовоза даже тормозного пути практически нету", — отметил автор видео, запечатлевшие на камеру мобильного телефона последствия аварии.Полиция работает над установление всех обстоятельств трагедии.