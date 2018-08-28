На Центральном рынке сгорело оборудование. Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило ночью, в 1 час 48 минут. Загорелось помещение по адресу ул. Батурина, 14.

На Центральном рынке сгорело оборудование. Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило ночью, в 1 час 48 минут. Загорелось помещение по адресу ул. Батурина, 14. Уже известно, что возгорание началось с торгового оборудования, а именно с аппарата по розливу молока. Пожарные справились с огнем за 12 минут. Общая площадь возгорания - 7 кв. м. Никто не пострадал. Рынок продолжает работать в обычном режиме.