Разработчик акустических систем Harman Kardon (брендом владеет Samsung) анонсировал премиальную смарт-колонку Citation 500 с поддержкой голосового Ассистента Google. Впервые она будет показана на выставке IFA 2018 в Берлине, которая откроется на этой неделе. В странах Европы новинку можно предзаказать к концу сентября.

Разработчик акустических систем Harman Kardon (брендом владеет Samsung) анонсировал "премиальную" смарт-колонку Citation 500 с поддержкой голосового "Ассистента" Google. Впервые она будет показана на выставке IFA 2018 в Берлине, которая откроется на этой неделе. В странах Европы новинку можно предзаказать к концу сентября.Citation 500 — самая дорогая смарт-колонка (если не считать портативных акустических систем Bang & Olufsen BeoSound 1 и 2 за $1750). Она будет продаваться за £549 (около $700), что почти на $300 дороже "тяжеловеса" Google Home Max.Новинка Harman Kardon обшита серой или черной тканью, поддерживает передачу потокового аудио 24 бит/96 кГц, а пиковая мощность стерединамиков достигает 200 ватт. Управлять воспроизведением музыки можно посредством голоса, мобильного приложения для смартфона, или полноцветной сенсорной ЖК-панели, размещенной в верхней части. Также устройство может быть использовано для управления лампочками, термостатами и другими приборами "умного" дома.∎СМИ: Google скоро выпустит смарт-колонку с экраном читайте такжеCitation 500 — третий смарт-динамик Harman Kardon. Компания уже выпустила 249-долларовую модель Allure с поддержкой помощника Alexa и Invoke c Cortana за $199. Также планируется к релизу еще одно устройство с виртуальным ассистентом Samsung Bixby.