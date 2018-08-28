Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам прокомментировал законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Глава государства выразил свое мнение по поводу инициативы.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам прокомментировал законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Глава государства выразил свое мнение по поводу инициативы.Путин отметил, что острые дискуссии вокруг такого важного вопроса были ожидаемы. По его словам, тема пенсий является очень чувствительной для россиян."Как известно, правительство России выступило с инициативой проведения реформы в сфере пенсионного обеспечения, внесло в Государственную думу соответствующий законопроект, который принят парламентом страны в первом чтении. Безусловно, все это ожидаемую абсолютно реакцию вызвало, достаточно острые дискуссии в обществе", – заявил глава государства.Материал дополняется