Владимир Путин распорядился отправить в отставку 15 генералов из разных силовых структур. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. Так, в Министерстве чрезвычайных ситуаций своих должностей лишились сразу несколько начальников главных управлений.

Владимир Путин распорядился отправить в отставку 15 генералов из разных силовых структур. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации.Так, в Министерстве чрезвычайных ситуаций своих должностей лишились сразу несколько начальников главных управлений. В Томской области уволен Михаил Бегун, в Мурманской – Владимир Гусев, на Сахалине – Денис Ильинов.Перестановки и в полиции. Отправлен в отставку начальник УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко. А также заместители начальников региональных главных управлений МВД: в Саратовской области – это Андрей Бойко, а в Кемеровской области – Игорь Коршунов.Что касается Следственного комитета, то в Южном военном округе снят с поста первый заместитель начальника военного следственного управления СК Дмитрий Васильев. В той же Кемеровской области уволен глава СУСК Сергей Калинкин.И, наконец, в Федеральной службе исполнения наказания уволены два начальника региональных УФСИН: в Республике Коми – Игорь Ванеев, в Омской области – Сергей Корючин.