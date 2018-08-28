28.08.2018

2018-08-28 13:30:40

Роспотребнадзор научил школьников правильно выбирать портфель

В преддверии Дня знаний эксперты из Роспотребнадзора дали ценные советы по выбору школьного портфеля. Сообщается, что рюкзаки должны иметь устойчивую спинку, а также быть снабжены светоотражающими элементами.



Более того, специалисты рассказали и о весе школьного рюкзака, передает . Без учебников он не должен превышать 700 граммов, если речь идет об учениках начальной школы. Что касается учащихся постарше, то их портфель без книг и школьных принадлежностей не должен весить более килограмма.