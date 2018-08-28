Анекдот 1905г. Жил в деревне бедный мужик,и закончилось у него зерно. Пощел он попу занять мешок пшеницы.Поп его выслушал и говорит
-Пшеницы не могу,а мешок ржи займу... Пойди в сарай и скажи матушке,чтобы дала...
Тут мужик подумал: "дала" ведь по-разному можно понять...Мешок зерна можно в другом месте занять, а попадью поиметь нечасто возможность случаеться...
Он заходит в сарай,и говорит
-Матушка,батюшка сказал,чтоб ты мне дала.
Попадья выглядывает из сарая и кричит:
-Батюшка,тут мужик пришел...
-Да,дай ему,дай...
Делать нечего, стала она р@ком,мужик залез...
Поп ждет - что-то мужика долго нету, заходит в сарай - видит катрину и кричит
-Матушка, так ржи ж ему,ржи!!!
Оа поворачивает голову:
-И-ГО-ГО!!!
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