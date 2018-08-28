Наша страна готовится провести учения Восток-2018. В Северо-Атлантическом альянсе заявили, что таким образом России демонстрирует подготовку к масштабным конфликтам.

Наша странаготовится провести учения "Восток-2018". В Северо-Атлантическомальянсе заявили, что таким образом России демонстрирует подготовку к"масштабным конфликтам".Официальный комментарий НАТО выдержан в довольноагрессивной манере, не принятой в дипломатическом мире. Это выдает истерикуответственных лиц, либо тех, кто данную речь составлял."Учения"Восток-2018" демонстрируют сфокусированность подготовки России к масштабнымконфликтам, что вписывается в картину, которую мы наблюдали ранее, – болеерешительная Россия, значительно увеличивающая свои военный бюджет и военноеприсутствие", – цитирует исполняющего обязанности представителя альянса ДиланаУайта . Также известно, что военных атташестран НАТО пригласили наблюдать за данными учениями.Уайт подтвердил, что альянс намерен тщательноследить за ними. При этом он добавил, что детали того, как именно анализируютсяразведданные, засекречены. Кроме того, собеседник добавил,что при проведении учений Россия не обязана соблюдать нормы Организации побезопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по информированию о маневрах иприглашению на них зарубежных наблюдателей. Дело в том, что наши войска будутдействовать за пределами сферы ответственности организации.В свою очередь в Госдуме призвали страныЗапада "не пугаться" маневров "Восток-2018", поскольку все делаетсяисключительно в целях самообороны."Россия совершенствуетВооруженные силы… Мы должны уметь защищать свою прекрасную Родину… Сейчаспришло время провести учения на Дальнем Востоке. Вооруженные силы должны уметьвыполнить задачи по своему предназначению, нам надо оценить их возможности,проработать вопросы взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления. Этоможно сделать только в рамках учений – таких, как "Восток-2018", – цитирует первогозампреда комитета Госдумы по обороне Андрея Красова . Также он напомнил, что масштабные учения пройдут нафоне попытки НАТО разместить систему ПРО в Южной Корее.Участие китайских военнослужащих во внутреннихроссийских военных учениях свидетельствует о расширении взаимодействиядвух государств во всех сферах. Об этом заявил пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков.Самые масштабные с 1981 года военные учения "Восток-2018"пройдут с 11 по 15 сентября в России и станут крупнейшиммероприятием подготовки Вооруженных сил. По словам министра обороныстраны Сергея Шойгу, в них примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, атакже более тысячи летательных аппаратов.