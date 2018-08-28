Владимирский филиал «Ростелекома» представил пакет услуг «Уютный Интернет + ТВ». Предложение позволяет получить качественные услуги связи по выгодной цене: доступ в интернет на скорости до ..

Владимирский филиал «Ростелекома» представил пакет услуг «Уютный Интернет + ТВ». Предложение позволяет получить качественные услуги связи по выгодной цене: доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» всего за 350 рублей в месяц. «Уютный» тарифный план может удовлетворить требования всей семьи. Высокоскоростной интернет позволит быстро находить информацию, играть и общаться в соцсетях, а «Интерактивное ТВ» – смотреть телевизор с цифровым комфортом. Подключив пакет услуг, абоненты в течение полугода бесплатно пользуются функцией «Управление просмотром». Она позволяет ставить фильм или телепередачу на паузу, перематывать, записывать и архивировать контент.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях – один из лидеров ЦФО по абонентской базе ШПД и интерактивного телевидения. Мы прилагаем все усилия, чтобы каждый абонент получал услуги высокого качества. В частности, создаём в регионе единую сеть передачи данных FTTb – «оптика до дома». Компания заботится и о доступности услуг для населения, постоянно разрабатывая новые предложения и акции. Например, новый пакет «Уютный Интернет + ТВ» – это быстрый интернет и современное ТВ по весьма «уютной» цене».Пакет услуг «Уютный Интернет + ТВ» действует только на территории Владимирской области. Предложение доступно для подключения абонентам-физическим лицам до 31 октября 2018 года.