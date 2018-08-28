Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрацииС 29 августа в Костроме изменится схема движения автомобилей по мосту через Волгу, сообщают в пресс-службе администрации города.Сейчас рабочим необходимо в срочном порядке закрыть деформационные швы. Подрядчик проведет работы на верховой части. Чтобы не мешать специалистам, водители будут следовать до середины моста, а дальше переходить на две другие полосы. Правостороннее движение сохранится.Эти меры - временные. Они необходимы, чтобы осенью сдать объект и открыть движение по мосту в полном режиме.