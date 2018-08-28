Переход нападающего Спартака Квинси Промеса в Севилью вряд ли состоится из-за разногласий по зарплате. Испанский клуб не сможет платить голландцу зарплату, которую он получает в России.

Переход нападающего "Спартака" Квинси Промеса в "Севилью" вряд ли состоится из-за разногласий по зарплате. Испанский клуб не сможет платить голландцу зарплату, которую он получает в России."Севилья" была готова приобрести 26-летнего спартаковца за 20 миллионов евро, но Промесу пришлось бы пойти на значительное снижение зарплаты. Как сообщает "Спорт-Экспресс", Квинси зарабатывает в "Спартаке" 3,8 миллиона евро в год. "Севилья" же готова предложить голландцу 2,2 миллиона. Кроме того, в подоходный налог в Испании составляет 46%, а в России – 13%.Таким образом, переход Квинси Промеса в "Севилью" вряд ли состоится. Трансферное окно в России закрывается в 31 августа в 24 часа.