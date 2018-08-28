Украл у родной бабушки. Следком возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося московского лицея. Он подозревается в совершении кражи у близких родственников.

Украл у родной бабушки. Следком возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося московского лицея. Он подозревается в совершении кражи у близких родственников. Следователями установлено, что в конце июля этого года несовершеннолетний из Москвы вместе с друзьями приехал в Киржачский район погостить на даче у бабушки и дяди. Ночью 2 августа из дома родных он похитил бензогенератор, два телевизора и другие вещи. Общая сумма украденного составила около 90 тысяч рублей. Все вещи парень продал, а полученные деньги хотел потратить на развлечения. Потерпевшие бабушка и дядя прощать парня не намерены, до этого подозреваемый уже доставлял родственникам много хлопот.