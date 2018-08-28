Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская не собираются прятать сына от общественности. Родители уже делятся снимками маленького Сергея в Сети.

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская несобираются прятать сына от общественности. Родители уже делятся снимками маленькогоСергея в Сети.Анастасия опубликовала в Instagram Stories фото, на которомзапечатлена ее сестра Мария Нахапетова вместе с новорожденным племянником.Молодая мама поблагодарила родственницу за неоценимую помощь и поддержу,которую та оказала ей в первые недели жизни малыша."Спасибо тебе, любимая сестра, что была рядом эти дни... затвою помощь! Люблю тебя очень! Уже скучаю..." – написала Анастасия в подписи наснимке. Отметим, что у Марии большой опыт в уходе за малышами: у нее двоесыновей – Кирилл и Мирон. Кроме того, совета всегда можно спросить и у другойсестры – Анны, которая растит дочь Полину.Отметим, что Шубская впервые опубликовала фотографию малышаво всей красе, ранее она показала подписчикам только ножку крохи. Хоккеист и егосупруга договорились, что до крещения не будут показывать лицо ребенка. "Все-такиСаша – публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас иребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Нопоскольку мы с Сашей – верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций докрещения малыша", – пояснила Анастасия.Как писали Dni.Ru,Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями 18 августа. Это ихпервый ребенок. Роды прошли в США. Молодых родителей поздравили многиероссийские знаменитости, к примеру Катя Лель, Анна Хилькевич, певица Глюкоза,Александр Ревва.