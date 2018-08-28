Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская не
собираются прятать сына от общественности. Родители уже делятся снимками маленького
Сергея в Сети.
Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская не
собираются прятать сына от общественности. Родители уже делятся снимками маленького
Сергея в Сети.
Анастасия опубликовала в Instagram Stories фото, на котором
запечатлена ее сестра Мария Нахапетова вместе с новорожденным племянником.
Молодая мама поблагодарила родственницу за неоценимую помощь и поддержу,
которую та оказала ей в первые недели жизни малыша.
"Спасибо тебе, любимая сестра, что была рядом эти дни... за
твою помощь! Люблю тебя очень! Уже скучаю..." – написала Анастасия в подписи на
снимке. Отметим, что у Марии большой опыт в уходе за малышами: у нее двое
сыновей – Кирилл и Мирон. Кроме того, совета всегда можно спросить и у другой
сестры – Анны, которая растит дочь Полину.
Отметим, что Шубская впервые опубликовала фотографию малыша
во всей красе, ранее она показала подписчикам только ножку крохи. Хоккеист и его
супруга договорились, что до крещения не будут показывать лицо ребенка. "Все-таки
Саша – публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и
ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но
поскольку мы с Сашей – верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до
крещения малыша", – пояснила Анастасия.
Как писали Dni.Ru,
Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями 18 августа. Это их
первый ребенок. Роды прошли в США. Молодых родителей поздравили многие
российские знаменитости, к примеру Катя Лель, Анна Хилькевич, певица Глюкоза,
Александр Ревва.