Из строящегося дома несовершеннолетний фигурант похитил велосипед и различное имущество на сумму 30 500 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города Радужный, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в начале августа текущего года подозреваемый, выставив стекло в оконной раме, проник в строящийся в одной из деревень Собинского района дом, откуда похитил велосипед и различное имущество на сумму 30 500 рублей.Фигурант был установлен и задержан оперативниками после поступившего в полицию заявления от собственника. Молодой человек дал признательные показания.Расследование данного дела продолжается.