В результате беспорядков в немецком городе Хемниц пострадал один россиянин. Он находится в больнице, а связь с ним поддерживает генконсульство нашей страны. Протесты и погромы в Германии вспыхнули после убийства, совершенного мигрантами. На улицы вышли тысячи людей. Изменит ли Европа политику в отношении беженцев?

В результате беспорядков в немецком городе Хемниц пострадал один россиянин. Он находится в больнице, а связь с ним поддерживает генконсульство нашей страны. Протесты и погромы в Германии вспыхнули после убийства, совершенного мигрантами. На улицы вышли тысячи людей. Изменит ли Европа политику в отношении беженцев?Стенка на стенку они стояли два дня — полицейские против протестующих. Небольшой городок Хемниц в восточных землях Германии превратился в центр противостояния после убийства 35-летнего Даниэла Хиллига. Вместе с друзьями в ночь на воскресенье он праздновал день основания города. Вечеринку прервали мигранты. В ходе стычки три человека получили ножевые ранения. Хиллиг погиб. Это взбудоражило город.В первый день на улицы вышли тысячи человек. Они выступили против "политики открытых дверей". Полиция достаточно быстро нашла подозреваемых в убийстве. Ими оказались приезжие из стран Ближнего Востока. Официально никто их гражданство не называл. Но в небольшом городке по сарафанному радио скоро разнеслась информация, которую позже осталось лишь подтвердить следствию.В рамках расследования убийства прокуратура города Хемниц утром в понедельник обратилась в суд с ходатайством об аресте 22-летнего сирийца и 21-летнего иракца. Окружной суд запрос прокуратуры удовлетворил. Эта новость вызвала настоящую бурю: многие протестующие устроили что называется "охоту на ведьм". К толпе недовольных горожан присоединились правые радикалы, неонацисты и футбольные хулиганы. Они стали нападать на мигрантов.Между тем, это все-таки не новый виток миграционного кризиса, а одно из звеньев в той цепи негативных последствий которые неминуемо наступают в результате той совершено непродуманной миграционной политики, которую проводят ряд европейских лидеров. О несогласии с политикой своих же властей говорят сами немцы.Многочисленные различия как фитиль пороховой бочки: стоит поднести пламя и рванет. Эксперты склонны видеть миграционный кризис Европы и как наследие непродуманных военных решений, в том числе силового вмешательства в политику на Ближнем Востоке и фактическое разрушение некоторых стран.Эти мигранты в основной своей массе появились в Европе после того, как их государств были разрушены, с молчаливого согласия, а порой и при участии европейских стран. Это касается, в первую очередь, Ирака. А позже Сирии. В последние годы в Европу бегут и жители Северной Африки.Испания: на берег у пятизвездочного отеля заплывает резиновое суденышко. На глазах у удивленных туристов на песок выпрыгивают десятки беженцев и убегают на ближайшую гору. И так каждый день. Аналогичные кадры сняты месяц назад. Вновь испанское побережье у портового города Альхесирас: около 30 человек подплывает на надувной лодке с мотором к берегу. Судно пытался остановить катер береговой охраны: мигранты повыбрасывали свои вещи в воду, причалили к берегу и бросились врассыпную.Север Африки. Это налаженный криминальный бизнес, когда северо-африканские граждане через море пересекают границу едут в Испанию в Италию. Они не мигранты — они нарушители границы. Неудивительно, что многие из них, получив официальный отказ миграционных властей, остаются в Европе на нелегальном положении и пополняют ряды преступников — грабежи, изнасилования, убийства. Страдают как местные жители, так и многочисленные туристы.Впрочем, в той же Германии постепенно осознают ошибочность миграционной политики. Осенью будет принят новый эмигрантский, закон который будет так же жестко регулировать дополнения к тем нормам, которые существуют. Но для земельных и федеральных властей события в Хемнице весьма и весьма неприятны. Но закон еще нужно принять. Пока же протестующих успокаивают не работающие правовые механизмы, а полиция. Хотя и среди многих госслужащих немало противников действующей миграционной политики, и их голоса звучат все громче.