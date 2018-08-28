В соревнованиях приняли участие 150 сотрудников из 10 команд территориальных органов МВД России...

В рамках спортивных мероприятий, посвященных 300-летию российской полиции, с 21 по 26 августа 2018 года в г. Балахне (Нижегородская область) прошли Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой.В соревнованиях приняли участие 150 сотрудников из 10 команд территориальных органов МВД России.Сборная команда ГУ МВД России по г. Москве состояла из 17 сотрудников различных подразделений Главка.За время проведения турнира команда ГУ МВД России по г. Москве приняла участие в семи матчах, в которых одержала семь побед.По результатам проведенных игр были выбраны лучшие игроки в различных номинациях:«Лучший вратарь» – Сергей Вертунов, специалист 2 разряда ОПП УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве;«Самый ценный игрок» – старший сержант полиции Сергей Аншаков, полицейский комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве.В общекомандном зачете места распределились следующим образом:1-е место заняла команда ГУ МВД России по г. Москве;2-е место – ГУ МВД России по Нижегородской области;3-е место – ГУ МВД России по Московской области.УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве