В полицию обратился житель одного из домов на Ленинском проспекте и сообщил, что возле подъезда обнаружил живую змею...
Участковые уполномоченные ОМВД России по Гагаринскому району во дворе дома отловили змею, которая уползла из квартиры москвича.
В полицию обратился житель одного из домов на Ленинском проспекте и сообщил, что возле подъезда обнаружил живую змею. Прибывшие на место сотрудники полиции отловили змею и передали в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили, что 33-летний житель дома держит в квартире около 20 гадюк и питонов. Змеи были изъяты и переданы на ценное хранение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. В настоящее время по данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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