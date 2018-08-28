В полицию обратился житель одного из домов на Ленинском проспекте и сообщил, что возле подъезда обнаружил живую змею...

Участковые уполномоченные ОМВД России по Гагаринскому району во дворе дома отловили змею, которая уползла из квартиры москвича.В полицию обратился житель одного из домов на Ленинском проспекте и сообщил, что возле подъезда обнаружил живую змею. Прибывшие на место сотрудники полиции отловили змею и передали в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили, что 33-летний житель дома держит в квартире около 20 гадюк и питонов. Змеи были изъяты и переданы на ценное хранение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. В настоящее время по данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499)129-75-56