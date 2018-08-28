Сооснователь Oculus Палмер Лаки, собравший в родительском гараже первый прототип шлема виртуальной реальности Oculus Rift и положивший тем самым начало нынешнему буму VR-технологий, в жесткой манере раскритиковал недавно вышедшую гарнитуру Magic Leap. В своем блоге изобретатель назвал новое AR-устройство трагедией в классическом смысле этого слова, которое не стоит своих денег.

Сооснователь Oculus Палмер Лаки, собравший в родительском гараже первый прототип шлема виртуальной реальности Oculus Rift и положивший тем самым начало нынешнему буму VR-технологий, в жесткой манере раскритиковал недавно вышедшую гарнитуру Magic Leap. В своем блоге изобретатель назвал новое AR-устройство "трагедией в классическом смысле этого слова", которое не стоит своих денег.По словам Лаки, интерфейс шлема Magic Leap — "это попросту Android Wear, которое парит перед вами", и если работу софта еще можно поправить, то пульт-контроллер безнадежно неработоспособен. Разработка, считает предприниматель, устарела еще до того, как вышла на рынок."Это не функциональный комплект для разработчиков, а скорее показной и хайповый аппарат, которым почти никто не может пользоваться должен образом", — написал он. По мнению Лаки, 3 тысячи экземпляров AR-устройства за $2295 в основном покупали любопытные энтузиасты, как он сам, а не творцы, заинтересованные в создании контента.Ранее новинку Magic Leap холодно приняла и пресса. Журналисты очень сдержанно отозвались о перспективах проекта дорасти до массового продукта и сошлись во мнении, что пока устройство еще слишком сырое. Ади Робертсон из The Verge, например, назвала опыт использования Magic Leap лучшим из того, что она пробовала, но никак не "революционным" и не "магическим", о чем утверждала компания все эти годы.∎Первое устройство Magic Leap не впечатлило обозревателей читайте такжеГлава Magic Leap Рони Абовиц отреагировал на колкости в твиттере, сравнив Лаки с принцем Зуко — злодеем из мультфильма "Аватар: Легенда об Аанге". После серии сообщений, однако, Абовиц призвал к миру, написав, что "в нашем обществе хватает трещин".