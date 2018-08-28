28 июня 2018 года в 18 часов 40 минут неизвестный на неустановленном транспортном средстве сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе...

Сотрудники 1 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве разыскивают водителя автомобиля, совершившего наезд на пешехода.28 июня 2018 года в 18 часов 40 минут неизвестный на неустановленном транспортном средстве сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 52 по Кутузовскому проспекту. Автомобиль двигался в сторону области. В результате наезда 30-летнему мужчине была оказана медицинская помощь. Водитель с места происшествия скрылся.Полиция просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию, которая поможет розыску водителя, по телефонам: 8 (495) 951-55-31, 8 (916) 585-82-65, 8 (910) 475-02-94 или 112.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81