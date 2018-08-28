Свалка расположена в непосредственной близости от городского озера

Свалка расположена в непосредственной близости от городского озераСуд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии свалки в центральной части Гусь-Хрустального, сообщает прокуратура Владимирской области.Отходы размещали на территории бывшего деревообрабатывающего предприятия на улице Кравчинского. Свалка расположена в непосредственной близости от городского озера, являющемся особо охраняемой природной территорией.В декабре 2017 года суд постановил прекратить деятельность по обращению с отходами на этой территории. Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что собственник земельного участка заключил договор аренды с новой организацией, которая вновь начала принимать отходы.«Фактически деятельность по обращению с отходами прекращалась только во время присутствия на территории судебных приставов-исполнителей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.Прокурор обратился в суд с иском о запрете любой деятельности по обращению с отходами на спорной территории. Также прокурор потребовал запретить собственнику участка использовать и передавать его для обращения с отходами. Суд удовлетворил иск в полном объеме.