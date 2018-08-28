Британский премьер-министр пустилась в пляс во время визита в ЮАР. Политика раскритиковали за это в соцсетях.

Британский премьер-министр пустиласьв пляс во время визита в ЮАР. Политика раскритиковали за это в соцсетях.На одном из мероприятий школьники встретили Мэй песнямии танцами, специально подготовленными к ее приезду. Их выступление настолькопонравилось главе правительства, что она начала танцевать вместе с ними.Однако движения ТерезыМэй были столь неуклюжими, что ее высмеяли в Сети. Интернет-пользователисравнили британского премьера с роботом и Железным Дровосеком.Видео танцев Мэйпоявилось на YouTube. А некоторые пользователи Twitter припомнили ее неловкий реверанс во время встречис принцем Уильямом. К слову, неуклюжие приседания Мэй демонстрировала также королевеЕлизавете II и герцогине Кейт Миддлтон.Некоторые отмечалинеплохую спортивную подготовку главы британского правительства. Другие женаписали, что ноги Мэй "пьяны или пытаются сбежать".Надо добавить, чтореверансы у Терезы Мэй не получаются, и этот инцидент далеко не первый.Британцы считают, что корень проблемы – в чрезмерной сутулости политика.