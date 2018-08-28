Британский премьер-министр пустилась
в пляс во время визита в ЮАР. Политика раскритиковали за это в соцсетях.
Британский премьер-министр пустилась
в пляс во время визита в ЮАР. Политика раскритиковали за это в соцсетях.
На одном из мероприятий школьники встретили Мэй песнями
и танцами, специально подготовленными к ее приезду. Их выступление настолько
понравилось главе правительства, что она начала танцевать вместе с ними.
Однако движения Терезы
Мэй были столь неуклюжими, что ее высмеяли в Сети. Интернет-пользователи
сравнили британского премьера с роботом и Железным Дровосеком.
Видео танцев Мэй
появилось на YouTube. А некоторые пользователи Twitter припомнили ее неловкий реверанс во время встречи
с принцем Уильямом. К слову, неуклюжие приседания Мэй демонстрировала также королеве
Елизавете II и герцогине Кейт Миддлтон.
Некоторые отмечали
неплохую спортивную подготовку главы британского правительства. Другие же
написали, что ноги Мэй "пьяны или пытаются сбежать".
Надо добавить, что
реверансы у Терезы Мэй не получаются, и этот инцидент далеко не первый.
Британцы считают, что корень проблемы – в чрезмерной сутулости политика.