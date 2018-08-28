28.08.2018

2018-08-28 15:05:48

Telegram согласился раскрывать личные данные пользователей

Мессенджер Telegram может раскрывать личные данные пользователя в том случае, если его заподозрят в террористичесокой деятельности. Эти нововведения предусматривает обновленная политика конфиденциальности, передает .



При этом администрация Telegram отмечает, что на текущий момент ни разу никому не передавала данные пользователей. "Когда это произойдет, мы включим его в отчет о полугодовой прозрачности", – резюмировали представителей приложения.