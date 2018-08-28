Британский премьер Тереза Мэй попыталась быть на одной волне с южноафриканскими школьниками Кейптауна, куда политик прибыла с официальным визитом.

Британский премьер Тереза Мэй попыталась быть на одной волне с южноафриканскими школьниками Кейптауна, куда политик прибыла с официальным визитом.Как передает телеканал "Россия 24", танец — как еще один язык дипломатии, явно не удался Мэй.[WATCH]: Prime Minister #TheresaMay at ID Mkhize Senior Secondary in Gugulethu, Cape Town. @SABCNewsOnline @SAgovnews @KhayaJames @UbuntuRadioZA @PresidencyZA @DBE_SA pic.twitter.com/lanmSeKWAS— DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) 28 августа 2018 г.Журналисты Reuters отметили, что со стороны премьер-министра это была не самая удачная идея, а пользователи Интернета высмеяли главу правительства Соединенного Королевства за странные движения.В соцсетях сравнили хореографию Мэй с движениями робота Бендера из мультфильма "Футурама".В Африку Тереза Мэй прибыла для переговоров, в том числе и о новом торговом соглашении. После выхода из Евросоюза Великобритания намерена подписать документ с шестью странами Африки, в их числе и ЮАР. Соглашение будет аналогично торговым договоренностям с ЕС. Кроме того, Соединенное королевство планирует инвестировать около четырех миллиардов фунтов в экономику африканских стран.