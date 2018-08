Президент США Дональд Трамп обвинил Google в манипулировании поисковой выдачей. По мнению политика, компания умышленно показывает плохие новости о нем самом, умалчивая о мнениях консервативных медиа.

Президент США Дональд Трамп обвинил Google в манипулировании поисковой выдачей. По мнению политика, компания умышленно показывает "плохие" новости о нем самом, умалчивая о мнениях консервативных медиа.Практически все результаты, отображаемые по запросу "Трамп новости", "очень опасны" и "незаконны", утверждает он. "Иными словами, они СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ, в том что касается меня и других людей. Так что почти все истории и новости ПЛОХИЕ. Особенно выделяется поддельный CNN. Республиканские/консервативные и честные медиа исключаются. Незаконно?" — написал Трамп в твиттере.Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 августа 2018 г.По словам президента, 96% ссылок ведут на федеральные СМИ с левым уклоном, что "очень опасно". "Google и другие подавляют голоса консерваторов, скрывают хорошие новости и информацию, — добавил Трамп, — Они управляют тем, что вы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, будем разбираться!"”СМИ: Трамп использует смартфон, игнорируя протоколы безопасности читайте такжеКакие еще компании могут быть повинны в подтасовке выдачи, президент не уточнил. Как именно с ними будут разбираться, тоже неясно.