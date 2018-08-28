Российские туристы вынуждены повторно покупать билеты на самолет, чтобы улететь после отдыха из Болгарии. По данным ассоциации туроператоров, с такими проблемами столкнулись больше двух с половиной тысяч человек. И все они клиенты компании Турово.

Российские туристы вынуждены повторно покупать билеты на самолет, чтобы улететь после отдыха из Болгарии. По данным ассоциации туроператоров, с такими проблемами столкнулись больше двух с половиной тысяч человек. И все они клиенты компании "Турово".Пассажирам приходится платить втридорога. Сейчас цена авиаперелета туда и обратно превышает 35 тысяч рублей, что на порядок выше первоначальной стоимости. Турператор продавал билеты в Болгарию по бросовым ценам — по 3 тысячи рублей в обе стороны, отмечает телеканал "Россия 24". При этом средняя цена на билеты у "Ной Травел" около 180 евро за билеты в обе стороны, то есть 14500 рублей.Более 2,5 тысячи россиян после 24 августа не смогли воспользоваться билетами на рейсы авиакомпании Bulgaria Air в Болгарию. Все билеты были приобретены в "Турово". Причина отказа в перелете – задолженность российской турфирмы перед болгарским туроператором "Ной Травел". Сумма долга — 216 тысяч евро.27 августа удалось вернуть в Россию из Болгарии группу из 97 детей. Билеты им выписал "Ной Травел" после вмешательства Ростуризма и консульства Болгарии в Москве.