Полторы тысячи российских туристов застряли в Болгарии из-за проблем туроператора. После суток ожидания в аэропорту россиянам предложили купить обратные билеты еще раз. При этом цена на них оказалась выше в несколько раз.

Полторы тысячи российских туристов застряли в Болгарии из-за проблем туроператора. После суток ожидания в аэропорту россиянам предложили купить обратные билеты еще раз. При этом цена на них оказалась выше в несколько раз.Безнадежно испорченные впечатления от отдыха и серьезный удар по семейному бюджету: итог поездки в Болгарию для семьи Червоных. Ваучеры, выданные туроператором на обратный рейс, оказались недействительны. За новые билеты пришлось заплатить почти 70 тысяч рублей.Перед вылетом в минувшую пятницу более двух тысяч клиентов компании "Турово" получили СМС: без извинений, просто констатация – "предоставить билеты не можем", причина – "отказ консолидатора от ведения конструктивного диалога".Рейсы есть, но попасть на них невозможно. Как оказалось, компания-авиаброкер "Турово", которая бронировала перелет в Болгарию и обратно, задолжала 216 тысяч евро (это около 17 миллионов рублей) консолидатору, болгарскому туроператору "Ной Тревел". Людям самим приходится снова покупать билеты втридорога. Те, у кого денег нет, так и остаются в Болгарии. До сих пор.После вмешательства "Ростуризма" и дипломатов домой удалось вернуть 97 детей. Тем временем, офис туроператора работает, клиенты приходят и сегодня. Компания продолжает отправлять туристов в Италию и Черногорию. Но Болгария закрыта. Те, кому отдых дался дорогой ценой, приходят в офис писать заявления на возврат денежных средств. Правда, кто и когда возместит убытки, пока непонятно.Так или иначе, сейчас, по данным Федерального агентства по туризму, с недействительными билетами в Варне и Бургасе остаются почти тысяча человек. Отдых у них еще не закончен, но, очевидно, уже испорчен.