Подарок ко Дню города. Во Владимире открыли муниципальный Ледовый дворец. Воспитанники спортшкол по зимним видам спорта смогут заниматься в нём абсолютно бесплатно. Объект появился благодаря помощи федерального центра. Во сколько обошелся дворец? Что в нём есть, кроме Ледовой арены? Где появится следующий подобный комплекс? И какой хоккейный инвентарь планирует выпускать Владимирская область? Ответы на эти вопросы знает Александр Инин.
Подарок ко Дню города. Во Владимире открыли муниципальный Ледовый дворец. Воспитанники спортшкол по зимним видам спорта смогут заниматься в нём абсолютно бесплатно. Объект появился благодаря помощи федерального центра. Во сколько обошелся Дворец? Что в нём есть, кроме Ледовой арены? Где появится следующий подобный комплекс? И какой хоккейный инвентарь планирует выпускать Владимирская область? Ответы на эти вопросы знает Александр Инин.
Даше Ковригиной - 6 лет. Из них три она уже на коньках. У ребёнка есть цель - стать чемпионкой.
Даша Ковригина: "Я научилась вращаться, прыгать".
Вместе с папой Даша пришла посмотреть на новый лёд, ведь раньше тренироваться приходилось в частном ледовом дворце, где и расписание было неудобным, и за дополнительные занятие родителям приходилось платить. Муниципальный Ледовый дворец, конечно, стал настоящим подарком.
Дмитрий Ковригин, житель города Владимира: "У детей будет больше льда, время будет хорошее теперь стоять у нас, не будет поздних тренировок, на которые мы вынуждены были водить детей, из-за того что была нехватка этого времени".
У города есть детская спортшкола по хоккею и фигурному катанию. Ходит в неё 500 учеников. Но своей тренировочной базы у школы не было. Лёд приходилось арендовать. Растить чемпионов в таких условиях было невозможно.
Илья Антоненко, директор ДЮСШ №8 г. Владимира: "Началось всё это недавно - подъём школы. Поэтому за последние полтора гора порядка трёх человек у нас выполнили звание кандидата в мастера спорта - впервые. При учёте, что времени учебно-тренировочного, естественно, не хватало".
Муниципальный Ледовый дворец с воспитанников спортшкол не возьмёт ни копейки. К услугам будущих чемпионов - раздевалки, душевые, тренажёрный зал. В нём и кардиотренажёры, и грузоблочные. На нескольких квадратных метрах всё, чтобы привести себя в форму перед соревнованиями. По вечерам потренироваться здесь смогут и жители окрестных домов. Не меньшая гордость работников дворца - вот этот музей истории зимних видов спорта. Есть раздел, посвящённый и нашим землякам. Дмитрий Сакуненко - абсолютный чемпион СССР по конькобежному спорту - жил и работал во Владимире. На стенде - завоёванные им награды, кубки, номер, под которым он выступал.
Алексей Метёлкин, директор муниципального Ледового дворца: "Имеются и коньки, которые находятся в прекрасном техническом состоянии. Лезвии их до сих пор наточены, как бритва".
Над ледовой ареной - видеокуб из нескольких мониторов. Управляют им вот из этой аппаратной. Изображение на него выводится с шести камер - двух стационарных, и четырёх вращающихся. Они позволяют наблюдать за всем, что происходит не только на льду, но и на трибунах.
Ян Захаров, оператор муниципального Ледового дворца: "На будущее мы планируем, как западные коллеги, выхватывать какие-нибудь влюблённые пары и выводить на экран, своего рода такая игра будет со зрителем".
Площадь дворца - почти 5 тысяч квадратных метров. Трибуны рассчитаны на 800 зрителей, в том числе на 10 колясочников. Для них, кстати, есть и специальный лифт, на котором людей с ограниченными возможностями поднимут на второй этаж, где расположены спортивные залы и буфет. На льду одновременно может находиться до 80 человек. Название Дворцу "Владимир" выбрали народным голосованием. Губернатор области всегда выступала за здоровый образ жизни. Не раз говорила, что доступные спортивные объекты - это здоровье людей. Второй, да ещё и муниципальный, Ледовый дворец очень нужен Владимиру.
Светлана Орлова
, губернатор области: "Это возможность тренироваться детям, подросткам, фигуристам, да уже и взрослые многие вспоминают детство и встают на коньки".
Александр Якушев, заслуженный мастер спорта по хоккею, заслуженный тренер СССР: "Чем больше таких Дворцов, тем больше будет заниматься детей. Не все они будут чемпионами, олимпийскими чемпионами, но они будут заниматься в детской спортивной школе на протяжении 10 лет - они вырастут здоровыми, крепкими, хорошими мужиками".
Дворец построили за год с небольшим. Сдать планировали к весне 2019, но получилось к нынешнему Дню города. Цена объекта - почти 400 миллионов рублей. Финансирование шло сразу из трёх бюджетов - городского, областного и федерального. Большую часть денег - 220 миллионов, естественно, дала Москва.
Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Близко к геометрической прогрессии растёт число спортивных объектов во Владимирской области. Если брать в динамике, то с 1995 по 2013 у нас построено 5 крупных спортивных объектов. Уже с 2013 по 2018 - 8 крупных спортивных объектов. И с 2018 по 2020 год, всего за три года, планируется 11 крупных спортивных объектов. Вот 1 из них уже сегодня введён".
"Итак, дамы и господа, ледовая арена ледового комплекса "Владимир" начинает свою работу!"
На очереди строительство Ледового дворца в Судогде, где проводится Всероссийский турнир памяти легендарного хоккеиста Александра Рогулина. Губернатор также объявила, что в Судогде мы будем выпускать хоккейные клюшки и шайбы. А местные текстильные фабрики начнут шить хоккейную форму.