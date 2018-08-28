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<a href="http://33live.ru/novosti/28-08-2018-u-vladimirskix-figuristov-i-xokkeistov-teper-est-dvorec-dlya-trenirovok.html" target="_blank">У владимирских фигуристов и хоккеистов теперь есть Дворец для тренировок</a> - Подарок ко Дню города. Во Владимире открыли муниципальный Ледовый дворец. Воспитанники спортшкол по зимним видам спорта смогут заниматься в нём абсолютно бесплатно. Объект появился благодаря помощи федерального центра. Во сколько обошелся дворец? Что в нём есть, кроме Ледовой арены? Где появится следующий подобный комплекс? И какой хоккейный инвентарь планирует выпускать Владимирская область? Ответы на эти вопросы знает Александр Инин.