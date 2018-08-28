В помощь полицейским ветераны органов внутренних дел проинформируют граждан старшего возраста о том, какие схемы используют мошенники и как уберечь свои сбережения от аферистов.

24 августа текущего года участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Собинскому району встретились с представителями ветеранской организации при ОМВД, чтобы обсудить с ветеранами вопросы взаимодействия в рамках проводимых мероприятий «Ваш участковый уполномоченный полиции».На встрече присутствовали временно исполняющий обязанности начальника Собинского ОМВД подполковник полиции Сергей Пуклин, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних майор полиции Сергей Воронов, председатель Совета ветеранов при ОМВД Василий Курганов и председатель общественного совета при ОМВД Алексей Кошеваров.Присутствующие обсудили статистические данные по совершенным на территории района фактам мошеннических действий, в частности – в отношении граждан пенсионного возраста. Проработали алгоритм совместных действий в целях предупреждения населения. Участники совещания решили, что в помощь полицейским ветераны органов внутренних дел проинформируют граждан старшего возраста о том, какие схемы используют мошенники и как уберечь свои сбережения от аферистов.В целях реализации сказанного, ветераны примут участие в собраниях жильцов многоквартирных домов, распространят профилактические листовки на информационных стендах у подъездов и во дворах.По мнению участковых, такая помощь очень ценна, поскольку благодаря активной позиции ветеранов органов внутренних дел удастся охватить большее количество административных участков, а значит больше граждан будут знать о том, какие действия необходимо предпринимать в экстренной ситуации.