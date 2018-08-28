43-летняя участница британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) оказалась в больнице с посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным алкоголизмом и секс-зависимостью. Певица до сих пор не может прийти в себя после тяжелого развода.

43-летняя участница британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) оказалась в больнице с посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным алкоголизмом и секс-зависимостью. Певица до сих пор не может прийти в себя после тяжелого развода, сообщает LA Times.У себя в "Твиттере" артистка опубликовала ссылку на подробное описание собственной болезни.Knowledge is power https://t.co/cx6YiocaNp— Melanie Brown (@OfficialMelB) 26 августа 2018 г.По словам Браун, в настоящий момент она находится в кризисе, но работает над тем, чтобы "стать лучшей версией себя".Весной 2017 года певица рассталась с мужем Стивеном Белафонте, который, по словам звезды, регулярно избивал ее и принуждал к групповому сексу.Об этих событиях Браун написала горькую книгу воспоминаний. Певица призналась, что секс и алкоголь – средства, которые помогали ей пережить травматический опыт.Ранее сообщалось, что Spice Girls воссоединятся в полном составе.