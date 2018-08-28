Новый телевизионный проект о взаимоотношениях Замуж за Бузову на ТНТ только стартовал, а вокруг него уже появились слухи и домыслы. Поклонники уже выбрали фаворитов среди участников.

Новый телевизионный проект о взаимоотношениях "Замуж заБузову" на ТНТ только стартовал, а вокруг него уже появились слухи и домыслы. Поклонникиуже выбрали фаворитов среди участников.Особенно зрителей заинтриговала переписка главной героинишоу телеведущей Ольги Бузовой и одного из претендентов на ее руку и сердцеАлександра Гринева. После первой встречи со знаменитой невестой в эфире мужчинаопубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором публичнообратился к звезде."О Боже, она красивая... Невероятная. Такая настоящая, и втоже время немного странная. И одновременно сумасшедшая. Я это чувствую.Прекрасная, безумная и забавная. Боже, она идеальна. И это раздражает...Очень...Сильно...", – написал Александр под совместной фотографией.Немного погодяОльга загадочно ответила: "Так сложномолчать, когда есть что сказать ...". Поклонники решили, что такимобразом телеведущая выделила Гринева из десятка претендентов, отметила, каксвоего любимчика.Меж тем в Сети появилась информация, что другой участник "Замужза Бузову" тайно проводит время со звездной невестой вне съемочной площадкителепроекта. Денис Лебедев, который якобы стал еще одним фаворитом телеведущей,завидный жених: ему 33 года, он бизнесмен – у него собственный завод попроизводству молочной продукции и сыров, имеет три высших образования, а также степеньмастера спорта по рукопашному бою. Зрители сразу выделили его из толпы претендентов,так как решили, что Ольга к нему была максимально благосклонна на шоу.Как сообщает сайт "Комсомольская правда" судя по InstagramStories Ольга и Александр одновременно проводили досуг в спа-центре, а позжезвезду вместе с подругой и предпринимателя видели у подъезда одного из домовна проспекте Вернадского в столице. В интернете даже появились фото, на которых троица, как школьники, непринужденно болтает, сидя на лавочке, и Лебедев держит Бузову за колено.