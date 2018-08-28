Новый телевизионный проект о взаимоотношениях Замуж за
Бузову на ТНТ только стартовал, а вокруг него уже появились слухи и домыслы. Поклонники
уже выбрали фаворитов среди участников.
Новый телевизионный проект о взаимоотношениях "Замуж за
Бузову" на ТНТ только стартовал, а вокруг него уже появились слухи и домыслы. Поклонники
уже выбрали фаворитов среди участников.
Особенно зрителей заинтриговала переписка главной героини
шоу телеведущей Ольги Бузовой и одного из претендентов на ее руку и сердце
Александра Гринева. После первой встречи со знаменитой невестой в эфире мужчина
опубликовал на своей странице в Instagram сообщение, в котором публично
обратился к звезде.
"О Боже, она красивая... Невероятная. Такая настоящая, и в
тоже время немного странная. И одновременно сумасшедшая. Я это чувствую.
Прекрасная, безумная и забавная. Боже, она идеальна. И это раздражает...
Очень...Сильно...", – написал Александр под совместной фотографией.
Немного погодя
Ольга загадочно ответила: "Так сложно
молчать, когда есть что сказать ...". Поклонники решили, что таким
образом телеведущая выделила Гринева из десятка претендентов, отметила, как
своего любимчика.
Меж тем в Сети появилась информация, что другой участник "Замуж
за Бузову" тайно проводит время со звездной невестой вне съемочной площадки
телепроекта. Денис Лебедев, который якобы стал еще одним фаворитом телеведущей,
завидный жених: ему 33 года, он бизнесмен – у него собственный завод по
производству молочной продукции и сыров, имеет три высших образования, а также степень
мастера спорта по рукопашному бою. Зрители сразу выделили его из толпы претендентов,
так как решили, что Ольга к нему была максимально благосклонна на шоу.
Как сообщает сайт "Комсомольская правда" судя по Instagram
Stories Ольга и Александр одновременно проводили досуг в спа-центре, а позже
звезду вместе с подругой и предпринимателя видели у подъезда одного из домов
на проспекте Вернадского в столице. В интернете даже появились фото, на которых троица, как школьники, непринужденно болтает, сидя на лавочке, и Лебедев держит Бузову за колено.