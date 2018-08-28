Отдых президента России Владимира Путина в Туве в минувшие
выходные взбудоражил украинцев. Некоторые принялись сыпать язвительными
комментариями в адрес российского лидера.
Отдых президента России Владимира Путина в Туве в минувшие
выходные взбудоражил украинцев. Некоторые принялись сыпать язвительными
комментариями в адрес российского лидера.
Говоря об опубликованных в минувший вторник фотографиях с
отдыха главы государства, заместитель директора Агентства моделирования
ситуаций, а по совместительству блогер Алексей Голобуцкий вдруг вспомнил
повесть "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.
На одной из фотографий президент России собирает грибы. "Шойгу на выходных
вывозил Путина в тайгу, к родным грибницам. Все-таки как правы классики: тот же
Путин действительно не человек, а гриб", – поделился своими нездоровыми
фантазиями блогер. А потом уточнил – видимо, для лучшего понимания со стороны
читателей, – что речь идет о французском писателе.
В "Маленьком принце" есть отрывок про серьезного
человека, который никого не любит и занят только тем, что складывает цифры.
"А на самом деле он не человек. Он гриб", – написано в повести.
Что же, фантазия у Голубицкого воистину богатая. Но своим психическим здоровьем
ему, думается, все-таки стоит озаботиться.
Между тем другие альтернативно одаренные личности обвинили
президента в "воровстве". На одной из фотографий из Тувы видно, что
на главе государства – куртка с надписью "Армия России" и
лейблом красной звезды. Бдительные украинцы отыскали точно такую же зарубежную
модель, но без логотипа "Армия России". "Опять на американскую
куртку нашили свою лейбу", – написал один из пользователей Twitter.
Описать происходящую вакханалию в головах наших
"небратьев" можно одной короткой фразой – маразм крепчал. Вместо
того, чтобы заняться экономикой, социальной сферой и наведением порядка в
собственной стране, украинцы не упускают повода позлорадствовать над Россией и
ее президентом. Видимо, на большее у некоторых особо "одаренных"
комментаторов ума не хватает.
Напомним, президент России в минувшие выходные провел отдых в Туве.
Из Москвы Владимир Путин прилетел в компании министра обороны Сергея Шойгу и
главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Уже на месте
к ним присоединились руководитель республики Шолбан Кара-оол и директор
Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.
Об уик-энде главы государства рассказал его пресс-секретарь
Дмитрий Песков. "Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм
такой, я бы сказал, видовой, природный туризм", – отметил он.