Отдых президента России Владимира Путина в Туве в минувшие выходные взбудоражил украинцев. Некоторые принялись сыпать язвительными комментариями в адрес российского лидера.

Отдых президента России Владимира Путина в Туве в минувшиевыходные взбудоражил украинцев. Некоторые принялись сыпать язвительнымикомментариями в адрес российского лидера.Говоря об опубликованных в минувший вторник фотографиях сотдыха главы государства, заместитель директора Агентства моделированияситуаций, а по совместительству блогер Алексей Голобуцкий вдруг вспомнилповесть "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.На одной из фотографий президент России собирает грибы. "Шойгу на выходныхвывозил Путина в тайгу, к родным грибницам. Все-таки как правы классики: тот жеПутин действительно не человек, а гриб", – поделился своими нездоровымифантазиями блогер. А потом уточнил – видимо, для лучшего понимания со сторонычитателей, – что речь идет о французском писателе.В "Маленьком принце" есть отрывок про серьезногочеловека, который никого не любит и занят только тем, что складывает цифры."А на самом деле он не человек. Он гриб", – написано в повести.Что же, фантазия у Голубицкого воистину богатая. Но своим психическим здоровьемему, думается, все-таки стоит озаботиться.Между тем другие альтернативно одаренные личности обвинилипрезидента в "воровстве". На одной из фотографий из Тувы видно, чтона главе государства – куртка с надписью "Армия России" илейблом красной звезды. Бдительные украинцы отыскали точно такую же зарубежнуюмодель, но без логотипа "Армия России". "Опять на американскуюкуртку нашили свою лейбу", – написал один из пользователей Twitter.Описать происходящую вакханалию в головах наших"небратьев" можно одной короткой фразой – маразм крепчал. Вместотого, чтобы заняться экономикой, социальной сферой и наведением порядка всобственной стране, украинцы не упускают повода позлорадствовать над Россией иее президентом. Видимо, на большее у некоторых особо "одаренных"комментаторов ума не хватает.Напомним, президент России в минувшие выходные провел отдых в Туве.Из Москвы Владимир Путин прилетел в компании министра обороны Сергея Шойгу иглавы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Уже на местек ним присоединились руководитель республики Шолбан Кара-оол и директорСаяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.Об уик-энде главы государства рассказал его пресс-секретарьДмитрий Песков. "Походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризмтакой, я бы сказал, видовой, природный туризм", – отметил он.